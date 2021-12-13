«Газпром межрегионгаз Краснодар» добился закрытия криминальных интернет-ресурсов

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Решением Октябрьского районного суда Краснодара удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города, касающееся ряда интернет-ресурсов о способах избежать оплаты коммунальных ресурсов. Суд признал информацию, размещенную на этих сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации. Работа сайтов прекращена.

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Ранее компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» обратилась в прокуратуру краевого центра с просьбой проверить работу ряда сайтов, распространяющих информацию о незаконных способах избегать полной оплаты коммунальных ресурсов, в том числе газа. Потребителям предлагалось у частных лиц приобрести и использовать газовые счетчики, которые позволяют незаконно вмешиваться в работу счетного механизма приборов учета, тем самым скрывать от оплаты, то есть похищать, часть фактически полученных коммунальных ресурсов.

Самовольные и кустарные вмешательства в работу газового оборудования не просто влекут нарушение его нормальной работы, а приводят к опасным аварийным ситуациям, утечкам газа. Последствиями данной противоправной деятельности могут быть воспламенение и взрывы газовоздушной смеси, пожары с причинением вреда жизни и здоровью как самих владельцев таких счетчиков, так и их близких.