Велоэргометр приобрели для центральной больницы Туапсинского района Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Аппарат предназначен для диагностики сердечно-сосудистой системы. Он выглядит как велотренажер с датчиками. До закупки оборудования жителям приходилось приезжать в Краснодар.

К велоэргометру, в частности, подключают электроды, после пациент будто едет на велосипеде с разной нагрузкой. Во время этого замеряется артериальное давление и проводится электрокардиография.

Подчеркивается, что благодаря быстрому получению результата можно скорее и эффективнее начать лечение опасных заболеваний.