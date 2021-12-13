Приют для бездомных животных завершили проектировать в Краснодаре Фото из архива КП

Проектирование приюта для бездомных животных завершили в Краснодаре. Экспертиза документации завершится в январе 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Приют для 250 собак запланировано возвести в поселке Березовом по улице им. Скульптора Коломойцева. Здание построят на участке площадью 1,3 гектара.

В приют, в частности, будут доставлять животных, в течение 26 дней для них предусмотрены лечение, вакцинация, стерилизация, чипирование, возврат потерявшихся собак и поиск новых хозяев для бездомных или возвращение туда, откуда животных доставили.

Подчеркивается, что в Краснодаре участились случаи нападения собак на прохожих. Всего в этом году отловлено, чипировано и стерилизовано 1210 бездомных животных.