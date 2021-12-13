Краснодарские покрышки будут утилизировать в Ставрополе Фото: krd.ru

Покрышки из Краснодара будут утилизировать в Ставрополе. В краевом центре разработали способ сбора и переработки шин. Поручение накануне дал глава города на аппаратном совещании.

— Эта схема неплохая, она должна работать постоянно. Но транспортировать не очень выгодно, разумней создать производство, выделив участок в промзоне, чтобы хотя бы измельчать шины в крошку здесь, в Краснодаре, - подчеркнул Андрей Алексеенко. – Такого «сырья» у нас больше чем достаточно, по сравнению с тем же Ставрополем.

В настоящее время в Краснодаре идет поиск участка для хранения покрышек, куда свозить их смогут и жители города. А управление торговли и бытового обслуживания населения общается с владельцами шиномонтажек, чтобы они, в свою очередь, убеждали клиентов оставлять шины в мастерских. Оттуда мусороуборочная компания передаст шины ставропольской компании.