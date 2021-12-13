Мошенника из Сочи будут судить за присвоение муниципальной земли на 72 млн рублей

Мошенник в Сочи оформил на себя муниципальную землю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мошенник из Сочи предстанет перед судом за присвоение муниципальной земли. Мужчина оформил на себя 16,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.

В октябре 2016 года 32-летний злоумышленник обратился в Хостинский районный суд, чтобы оформить собственность на участок. Обозначенная земля, в свою очередь, принадлежала государству. Участок площадью 16,5 тысячи квадратных метров оформили на мужчину. Ущерб оценен в 72 миллиона рублей.

- На период следствия злоумышленника заключили под стражу. На земельные участки и банковские счета наложен арест. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба МВД по Краснодарскому краю.