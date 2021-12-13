В Сочи для разработки генплана приступили к градостроительному анализу Фото: sochi.ru

В Сочи для разработки генплана приступили к градостроительному анализу. Специалисты представят концепцию не позднее 1 мая 2022 года. Вопрос разработки обсудили накануне на планерном совещании под председательством главы города.

В администрациях городских районов организованы рабочие группы, согласованы встречи департамента архитектуры и градостроительства, профильного комитета Городского собрания Сочи, активистов территориального общественного самоуправления с жителями. С населением обсудят разработку и выслушают от сочинцев проблемные вопросы, решаемые Генпланом. Для этого разработан опросный лист.

– Главное – выстроить открытый диалог с населением. Каждый житель имеет возможность поучаствовать в создании стратегического документа, который определит вектор развития Сочи на ближайшие десятилетия, – отметил Алексей Копайгородский.

Так, встречи проведены в Центральном районе, некоторых поселениях Хостинского района – в Барановке, Пластунке и Верхнем Юрте. Концепцию Генплана до 2044 года специалисты представят не позднее 1 мая 2022 года.