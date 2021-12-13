На 62% вырос пассажиропоток аэропорта Анапы в 2021 году Фото из архива КП

На 62% увеличился пассажиропоток аэропорта Анапы в 2021 году. Так, за 11 месяцев воздушная гавань обслужила более 2,8 миллиона человек. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В сравнении с прошлым показателем, в 2021 году аэропорт принял на 1,1 миллиона пассажиров больше. На 56% отмечен рост в ноябре – всего 75 626 человек. Прогнозируется, что к концу года пассажиропоток достигнет отметки в 3 миллиона.

Полеты за 11 месяцев составили 10 937 операций – на 52% больше прошлого года, в том числе обработана 1 829 тонн грузов, что превысило прежний показатель на 62%

Наиболее популярными направлениями названы Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и Сочи.