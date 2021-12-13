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Общество13 декабря 2021 12:44

Глава Сочи номинирован на премию «Гамбургский счет»

Он стал одним из предварительных кандидатов
Анастасия СЕРГЕЕВА
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Алексей Копайгородский может стать «мэром года». Фото: пресс-служба администрации Сочи

Алексей Копайгородский может стать «мэром года». Фото: пресс-служба администрации Сочи

Руководитель администрации Сочи Алексей Копайгородский номинирован на премию российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счет» в номинации «Мэр года», сообщает комитет РАСО по политтехнологиям.

Также вместе с Алексеем Копайгородским на премию номинированы четыре мэра российских городов.

Победителей премии объявят 16 декабря.

Напомним, что политическая премия российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счет» присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России, а также за рубежом. Жюри оценивает политические кампании по таким показателям, как результативность, технологичность и креативность.