Борис Золотов Фото: "Тихорецкие вести"

Умер Борис Золотов – кубанский журналист, член Союза журналистов России. Его не стало на 71-м году жизни.

Борис Золотов отдал профессии 50 лет, 15 из которых работал в издании «Кубанские новости». Совсем недавно журналист отметил юбилей – 70 лет. Борис Золотов окончил журфак МГУ и Северо-Кавказскую академию госслужбы, ныне – Российскую академию народного хозяйства.

После окончания школы хотел связать жизнь с военным делом, однако начал работать механизатором. В журналистику Борис Золотов пришел после армии – начинал в районной редакции газеты «Сельская новь». С 1977 года - член Союза журналистов России.

Много лет он возглавлял городскую газету Белореченска «Огни Кавказа». А работу в «Кубанских новостях» Борис Золотов начал в 2006 году, покинув пост главного редактора «Тихорецких вестей». Одним из главных достижений он считал издание книги, написанной отцом «История города Усть-Лабинска и ордена Ленина колхоза «Кубань». 1778–1975 годы».

Борис Золотов скончался из-за тяжелой болезни.