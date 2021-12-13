Эксперты Росреестра разъяснили, на каких земельных участках возможна бесплатная газификация Фото из архива КП

Эксперты Росреестра разъяснили, на каких земельных участках возможна бесплатная газификация. Участниками программы социальной газификации становятся владельцы участков, находящихся в границах газифицированных поселений. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Краснодарскому краю.

Предполагается, что если в населенном пункте есть газовая труба, до границы участка ее проведут бесплатно, независимо расстояния. Ответственными за проведение и подключение в доме становятся собственники. Подчеркивается, что программа будет действовать до 31 декабря 2022 года. Исключение – после 2022 года: если газораспределительные сети в поселениях проложат после 1 января 2022 года.

Бесплатная газификация возможна для участков, на которых дома стоят на кадастровом учете. Если у владельца нет документов о праве собственности, то необходимо оформление, после этого подается заявка на проведение газовой трубы.

Для участков в границах СНТ, расположенного в газифицированном поселении, доведение газопровода будет бесплатно. Однако в границах СНТ оплачивать строительство газораспределительной сети будут граждане.

- Регистрация прав на участок и дом будет полезна гражданам не только при проведении газификации. Это поможет собственнику избежать земельных споров с соседями и совершать с участком любые операции и сделки без лишних проблем. А наличие в ЕГРН актуальных сведений о земельном участке позволит корректно определить его кадастровую стоимость и земельный налог,– считает руководитель Управления Росреестра по Краснодарскому краю Александр Долгов. - Для собственников это также самый простой способ защиты недвижимости - достаточно подать заявление о невозможности госрегистрации перехода, ограничения, прекращения права на принадлежащие объекты недвижимости без личного участия.

Узнать, оформлены ли права на участок, можно в выписке из ЕГРН. Если в реестре нет необходимых сведений, будет отмечено: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства».

Получить выписку можно на сайте Росреестра, на портале подведомственного ФГБУ «ФКП Росреестра», Госуслугах и в офисах МФЦ. В том числе можно воспользоваться сервисом «Публичная кадастровая палата» с помощью адреса. Если стоит отметка «Без координат границ» или площадь указана как декларированная - границы участка не установлены.

Поставить на кадастровый учет недвижимость можно с приложением документов,

с подтверждением полномочий представителя заявителя, являющихся основанием для кадастрового учета или регистрации прав. Необходимо предоставить межевой план, для кадастрового учета дома – технический план – их подготавливают кадастровые инженеры. А собственникам необходимо найти специалиста и заключить договор подряда на проведение работ. Поиск осуществляется в госреестре кадастровых инженеров.

Подать документы можно в офисе МФЦ, с помощью личного кабинета на сайте Росреестра, либо по почте по адресу улица Сормовская, 3, Краснодар, Краснодарский край, 350018. Заказать услугу выездного обслуживания можно по телефону 8 (861) 992-13-02, (доб. 2060 или 2061), по эл. почте uslugi-pay@23.kadastr.ru либо через онлайн сервис Федеральной Кадастровой палаты svo.kadastr.ru.

Срок госрегистрации - 7 рабочих дней с даты приема документов органом и 9 рабочих дней с даты приема документов в МФЦ. После рассмотрения Росреестр внесет изменения в ЕГРН и выдаст собственнику выписку об оформлении прав.

После этого собственники могут подать заявку на газификацию. Это можно сделать через Госуслуги, портал единого оператора газификации или на сайтах газораспределительных компаний, в офисах МФЦ или в стационарных или выездных мобильных офисах.

С заявкой предоставляются документы о праве на земельный участок и индивидуальный жилой дом, ситуационный план, паспорт, СНИЛС, ИНН, контактные данные.