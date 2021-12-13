Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет в рамках пакета «Premium Light» с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток денежных средств на счете.

Процентные ставки*:

при минимальном остатке до 10 тысяч рублей – 0%

от 10 тысяч рублей включительно – 4,5% годовых

от 1 млн рублей включительно – 5% годовых

Накопительный счет можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».