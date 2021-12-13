В Адыгее построят вторую ферму по производству козьего молока при поддержке Сбера и Корпорации МСП

Управляющий отделением Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Татьяна Сергиенко. Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Сбер под гарантию Корпорации МСП на сумму 419,6 млн рублей предоставил компании ООО «Мирный Адыгея» (п. Трехречный, Республика Адыгея) кредит в размере 838,3 млн рублей для строительства второй фермы по производству козьего молока.

Татьяна Сергиенко, управляющий отделением Сбербанка по Краснодарскому краю и Республике Адыгея:

«Сбер сегодня является ключевым оператором госпрограмм для бизнеса и комплексно помогает каждому предпринимателю Краснодарского края и Адыгеи доработать бизнес-план и получить финансирование под значимые для региональной экономики проекты. Эта сделка является ярким тому подтверждением».

Первая очередь молочной фермы была запущена в январе 2020 года. Объем инвестиций составил около 700 млн рублей. Введен в строй современный животноводческий комплекс на 2 тысячи коз и завод по переработке молока мощностью 6 тыс. литров в день. Новые рабочие места были созданы для 40 работников.

Александр Карпушин, генеральный директор головной компании ООО «Агрохолдинг Мирный»:

«Наша продукция под брендом «Белое Золото» очень нравится покупателю. Работая с крупными торговыми сетями и ресторанами, мы уже вынуждены выбирать, кому мы можем отгружать продукцию, а кому ее не хватает. А есть еще большой потенциал на зарубежных рынках. Поэтому и строим вторую ферму. Для реализации масштабного проекта нам потребовались надежные финансовые партнеры. Предоставленные средства на выгодных условиях позволят реализовать проект в намеченные сроки и поставить первую продукцию уже в 2022 году».

В рамках инвестпроекта будет построена новая ферма на 3 тысячи животных. Объем выпуска молока увеличится в 2,5 раза до 5 тысяч тонн молока в год. Дополнительные рабочие места буду открыты для 60 сотрудников. Новые объемы производства сырья позволят расширить линейку продукции, в том числе детского питания. Географию продаж планируется расширить за счет новых регионов РФ и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья.

Александр Исаевич, генеральный директор Корпорации МСП:

«Реализовать амбициозный проект малому бизнесу достаточно трудно, и тем более получить под него финансирование. Мы стремимся поддерживать такие проекты. Они создают для региона новые рабочие места, развивают перерабатывающий сектор, дают в разные бюджеты налоговые отчисления. Компания не стоит на месте и ищет для себя новые рынки, в том числе за рубежом. Для таких компаний, и многих других, мы предоставляем широкий спектр современных мер финансовой и нефинансовой поддержки. Тесный диалог с бизнесом, четкая обратная связь позволяют нам сохранять наши сервисы актуальными и регулярно их расширять».