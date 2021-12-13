Статус «Казачья образовательная организация» присвоят еще семи кубанским учреждениям Фото из архива КП

Еще семь образовательных учреждений Кубани получат статус казачьих. Его присвоят пяти детсадам и двум школам. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, статус «Казачья образовательная организация» присвоят школам № 9 станицы Темиргоевской и № 24 Анапы, детским садам – № 73 Новороссийска, № 16 Тимашевска, № 5 станицы Ясенской, № 9 Камышеватской и № 27 Темиргоевской.

- Система образования казачьих школ представлена изучением истории и современности, традиций и культуры, основ православной культуры и военно-спортивного искусства кубанского казачества. Дошкольников знакомят с этими направлениями в игровой форме, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики.

Напомним, на Кубани статус казачьего учреждения уже имеют 70 школ и 27 детсадов. В том числе в регионе работают 4947 классов и групп казачьей направленности – в них обучаются почти 102 тысячи ребят.