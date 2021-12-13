Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 14:10

Еще семь образовательных учреждений Кубани получат статус казачьих

Его присвоят пяти детсадам и двум школам
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Статус «Казачья образовательная организация» присвоят еще семи кубанским учреждениям Фото из архива КП

Статус «Казачья образовательная организация» присвоят еще семи кубанским учреждениям Фото из архива КП

Еще семь образовательных учреждений Кубани получат статус казачьих. Его присвоят пяти детсадам и двум школам. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Так, статус «Казачья образовательная организация» присвоят школам № 9 станицы Темиргоевской и № 24 Анапы, детским садам – № 73 Новороссийска, № 16 Тимашевска, № 5 станицы Ясенской, № 9 Камышеватской и № 27 Темиргоевской.

- Система образования казачьих школ представлена изучением истории и современности, традиций и культуры, основ православной культуры и военно-спортивного искусства кубанского казачества. Дошкольников знакомят с этими направлениями в игровой форме, - рассказали в министерстве образования, науки и молодежной политики.

Напомним, на Кубани статус казачьего учреждения уже имеют 70 школ и 27 детсадов. В том числе в регионе работают 4947 классов и групп казачьей направленности – в них обучаются почти 102 тысячи ребят.