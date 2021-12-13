Более 9 тысяч соцконтрактов планируют заключить с жителями Кубани в 2022 году

В этом году уже заключили более 95% запланированных контрактов Фото: admkrai.krasnodar.ru

Более 9 тысяч социальных контрактов запланировано заключить с жителями Кубани в 2022 году. Край получит свыше 904 миллионов рублей из госбюджета. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Социальные контракты заключаются по четырем пунктам - поиск работы, работа ИП, ведение личного подсобного хозяйства или другое направление – выход из тяжелой жизненной ситуации. В этом случае семьям закупают товары первой необходимости, одежду, обувь, лекарства.

- При контракте на поиск работы гражданин получает выплату - 12 733 рублей – в первый месяц после заключения и 3 месяца с даты трудоустройства. Дополнительно может быть оплачено профессиональное обучение – до 30 тысяч рублей. На ИП можно получить до 250 тысяч рублей, до 100 тысяч – на ведение личного подсобного хозяйства. По четвертому направлению – для выхода из тяжелой жизненной ситуации поддержка составит до 76,4 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе администрации края.

В этом году уже заключили более 95% запланированных контрактов – это 10,3 тысячи договоров. Больше всего жители обращаются за помощью в поиске работы и открытии ИП.