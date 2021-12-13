К восьми годам колонии приговорили вербовщика экстремистской организации в Краснодаре

Вербовщика приговорили к 8 годам колонии в Краснодаре Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Вербовщику экстремистской организации вынесли приговор в Краснодаре. Его приговорили к 8 годам колонии и ограничению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Согласно уголовному делу, 26-летний парень в августе 2020 года вступил в международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ.

Сторонник организации, он склонял к деятельности других людей. Так, находясь в СИЗО №1 Краснодара, обвиненный пропагандировал идеи и вербовал новых участников - проводил беседы о религиозном объединении.

- Незаконная деятельность пресечена сотрудниками краевого УФБ. До возбуждения уголовного дела подсудимый не прекратил свое участие в запрещенной организации и не отказался от ее идей. Судом он признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев,- сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.