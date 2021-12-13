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Общество13 декабря 2021 15:20

Проект «Бизнес молодых» на Кубани продлили еще на год

В 2022 году в бизнес-школе будет объявлен третий набор обучающихся
Евгения ХАЛИКОВА
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Начинающие предприниматели Кубани встретились с губернатором региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Начинающие предприниматели Кубани встретились с губернатором региона. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Проект «Бизнес молодых» продолжит свою работу в регионе в 2022 году. Как сообщили в администрации Краснодарского края, эксперимент, запущенный 2021 году, оказался удачным и поэтому было принято решение продолжить его.

– В Краснодарском крае есть все возможности для развития предпринимательства в самых разных нишах. Приоритетными являются сельхозпроизводство, санаторно-курортная отрасль. Здесь много возможностей для новаторства. Мы заинтересованы в привлечении молодежи и прорывных идеях, – рассказал глава краевой администрации Вениамин Кондратьев.

Для бизнес-школы это будет уже третий поток слушателей. В будущем году его выпускники могут рассчитывать на поддержку наставников и после окончания обучения. Например, после того как ученики запустят собственное дело, опытные бизнесмены в течение месяца будут контролировать начинающих коллег и консультировать по проблемным вопросам.