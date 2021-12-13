Вениамин Кондратьев встретился с победителями регионального проекта Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 130 учеников кубанской школы «Бизнес молодых» уже открыли свое дело. Кроме знаний и помощи наставников, участники программы получили финансовую поддержку - до 3 миллионов рублей под 0,1% годовых и до 1 миллиона – без залога и поручителей. Накануне глава региона встретился с победителями регионального проекта.

– Поступило более 5 тысяч заявок, участвовало около 3 тысяч человек со всего края, 183 из них успешно защитили бизнес-планы, 133 – уже создали свой бизнес. Вы показали, что талантливы, способны двигаться вперед и добиваться успеха. Именно такая молодежь нужна краю, и мы будем вас поддерживать, - поздравил участников Вениамин Кондратьев. - Фонд микрофинансирования предоставит кредиты лучшим выпускникам по льготным ставкам на открытие дела.

Так, фондом уже выдано 16 миллионов рублей, рассматриваются заявки на 4 миллиона. Все одобренные кредиты победители получат до конца года.

Участники школы «Бизнес молодых» изучали методы ведения бизнеса - анализ рынка, формирование, продвижение и продажа продукта, управление, правовые вопросы и бухучет, работали в группах по отраслям для защиты бизнес-планов.

Реализацию проекта «Бизнес молодых» продолжат и в 2022 году.