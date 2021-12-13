Самые одаренные школьники Кубани получат по 50 тысяч рублей

Одаренные ученики Кубани буду награждены Фото: Олег УКЛАДОВ

На Кубани составили рейтинг самых лучших учеников региона. В него вошли школьники, которые в течение года показывали высокие результаты в учебе и занимали призовые места в Олимпиадах. По итогам конкурсного отбора первая сотня получит премии, учрежденные администрацией Краснодарского края. Как сообщили в министерстве образования, науки и молодежной политики Кубани, это ежегодная церемония.

- В этом году комиссия на базе Центра развития одаренности рассмотрела заявки от 256 человек из 41 муниципального образования. По числу лауреатов лидирует Краснодар – премию получат 37 школьников краевого центра, - рассказали в администрации региона.

Также в список талантливых ребят попали 18 школьников из Новороссийска, 6 лауреатов – из Армавира. Премией также наградят по 5 одаренных учеников из Анапы и Сочи, по 4 лауреата в Славянском и Тихорецком районах. По результатам конкурсного отбора, сто одаренных школьников получат по 50 тысяч рублей.