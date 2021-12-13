В вузах Краснодарского края провели 900 антитеррористических мероприятий

В администрации региона обсудили адаптацию иностранных студентов. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В 2021 году в высших учебных заведениях Кубани прошли почти 900 мероприятий, направленных против идеологии терроризма. Участниками таких встреч стали иностранные учащиеся высшей школы. Кураторы студентов приглашали в вузы представителей правоохранительных органов, а также религиозных и общественных организаций.

Итоги работы подвели на заседании координационного Совета проректоров образовательных организаций высшего образования по совершенствованию воспитательной работы и развитию студенческого самоуправления. Как сообщили в администрации Краснодарского края, на мероприятии обсудили вопросы распространения террористической идеологии среди иностранных студентов, этнического и религиозного экстремизма, а также организации духовно-просветительской работы в студенческой среде.

В вузах региона проходят обучение около 5 тысяч студентов из-за рубежа. Для их социальной и культурной адаптации в учреждениях созданы клубы интернациональной дружбы, а также работают практики наставничества и тьюторства.