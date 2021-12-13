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Спорт13 декабря 2021 16:20

Кубанские тайбоксеры стали лучшими на первенстве и чемпионате мира по тайскому боксу

По итогам соревнований сборная России заняла первое командное место
Евгения ХАЛИКОВА
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Кубанские тайбоксеры в составе национальной сборной победили в мировом турнире. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кубанские тайбоксеры в составе национальной сборной победили в мировом турнире. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Десять краснодарских тайбоксеров привезли из Бангкока, где проходили первенство и чемпионат мира по тайскому боксу, 10 медалей. Пять из них золотой пробы, четыре – серебряные и одна бронзовая.

– Поздравляю спортсменов и тренеров с великолепным выступлением на первенстве и чемпионате планеты. Представители Кубани показали, что могут не просто достойно конкурировать со спортсменами мирового уровня, но и уверенно побеждать их, - рассказал вице-губернатор региона Александр Власов.

Всего же сборная команда России на соревнованиях завоевала 108 медалей и по итогам заняла первое командное место среди всех команд-участниц.