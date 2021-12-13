В Краснодаре благоустроили бульвар Героев-Разведчиков. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре полностью завершено благоустройство бульвара Героев-Разведчиков. Как сообщили в администрации краевого центра, рабочие уложили тротуарную плитку, оборудовали детскую площадку, фонари уличного освещения и озеленили территорию. Мэр столицы Кубани Андрей Алексеенко заострил внимание на создании ливневой канализации в этой части города. Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов заверил, что работы по созданию системы отвода дождевых вод с территории бульвара будут завершены в течение недели.

— Чтобы предотвратить подтопление бульвара, мы устанавливаем бордюрное ограждение на протяжении порядка 200 метров. Благодаря этому ограждению, вода с дороги не будет попадать на бульвар. Она станет стекать на отремонтированную улицу им. 40-летия Победы, где мы уже оборудовали дополнительный ливнеприемный колодец, — рассказал Владимир Архипов.

Территорию бульвара общей площадью почти 3 га благоустроили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».