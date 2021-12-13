В новом краснодарском скейт-парке установили систему освещения

В темное время суток в скейт-парке было опасно кататься Фото: Андрей АБРАМОВ

В краснодарском спальном микрорайоне Юбилейный закончены работы по созданию системы освещения нового скейт-парка. Ранее в темное время суток кататься здесь было небезопасно.

Сделать площадку безопасной поручили мэр краевой столицы Андрей Алексеенко. Произошло это после того, как один из подростков вечером упал и получили травмы на территории парка.

Как сообщили в администрации города, фонари на территории нового скейт-парка работают с 10 декабря.