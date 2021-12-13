Наркокурьер пытался пронести через пост Магри мефедрон и марихуану

Наркокурьер пытался провезти на территорию Сочи наркотики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наркокурьер пытался пронести наркотики через стационарный пост Магри, но выдал себя странным поведением. Полицейские, несущие на посту службу, обратили внимание на мужчину, который вышел из машины перед пунктом ДПС и пытался обойти его через лес. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, мужчину задержали, а еще вещи были подвергнуты досмотру.

- При проведении личного досмотра в рюкзаке задержанного обнаружили и изъяли 180 шариков с мефедроном и марихуаной, общим весом около 390 граммов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что 36-летний приезжий из города Тольятти планировал сбыть наркотики на территории Сочи. В отношении наркодельца возбуждено уголовное дело. Подозреваемый заключен под стражу.