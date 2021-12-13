В Краснодаре после ремонта возобновится движение по улице 40-летия Победы

Дорогу приводят в порядок за счет нового источника финансирования — облигационного займа. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре после длительного ремонта откроется движение по улице 40-летия Победы. Ремонт длился более полугода. За это время была расширена проезжая часть дороги, оборудованы съезды, модернизированы инженерные сети и установлены фонари освещения. Осталось нанести дорожную разметку, выделить велодорожки и установить остановочные павильоны.

- Улица имени 40-летия Победы крайне важна для жителей этой части города. Протяженность участка, который мы капитально ремонтируем, меньше километра. Уверен, нанести разметку здесь можно за пару дней. Затягивать с этим нельзя. Люди очень ждут, когда здесь снова возобновится движение, как автомобилей, так и пешеходов, - отметил глава Краснодара Андрей Алексеенко.

Этот участок приводят в порядок за счет нового источника финансирования — облигационного займа. Как сообщили в городском департамента транспорта и дорожного хозяйства, полностью реконструкция ул. им. 40-летия Победы от ул. Восточно-Кругликовской до ул. им. Героев-Разведчиков будет завершена до конца 2021 года.