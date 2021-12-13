Краснодарские кафе и кальянная будут наказаны за нарушения закона

Работа кальянных в период пандемии оказалась вне закона Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре прошли рейды по соблюдению режима повышенной готовности. Контролирующие органы выявили нарушения протиковидных мер в работе нескольких точек общепита. Кафе по ул. Восточно-Кругликовской работало после 23.00 несмотря на запрет. В кальянной по ул. Ленина оказывали запрещенные законом услуги по курению кальяна.

Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, также были выявлены факты обслуживания посетителей без средств защиты органов дыхания. Владельцев предприятий, нарушивших эти требования, привлекли к административной ответственности.

В Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 18 января. Жители и гости региона должны носить маски в общественных местах и транспорте, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.