Узнали, где будут отключения света в Сочи 14 декабря 2021

В Сочи запланированы отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи продолжает планово-предупредительный ремонт оборудования, благодаря которому в будущем 2022 году жители курорта будут получать услуги электроснабжения без перебоев.

В Адлерском районе 14 декабря у энергетиков самый большой объем работ. На подстанциях будет временно прекращено электроснабжение домов по следующим улицам: Трубачева, Акаций, Урожайная, Православная, Орбитовская, Фермерская, Ивановская, Энергетиков, Заречная, Мостовая, Междуреченская, Кузнечная, Николаевская, Псебайская, Тульская, Родная, Глициний, Искры, Свердлова, Революции, Насыпная, Спутник, Грушевая, Сормовская, Рассветная, Клубная, а также на переулках Западный, Революции и Фермерский. Без привычных коммунальных удобств останутся и жители сел Вардане-Верино, Верхнениколаевское и Спутник.

В Центральный район рабочие бригады прибудут в 8 утра. Погаснут приборы освещения в домовладениях по улицам Нагорная, Курортный проспект, Донская, Пасечная, Чебрикова Виноградная и Туапсинская, а также на переулках Трунова и Пасечный.

В Лазаревском районе без электроэнергии останутся жители улицы Ноябрьской Солох-аула.