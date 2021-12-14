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Общество14 декабря 2021 5:36

По факту слива нечистот в Краснодаре могут возбудить уголовное дело

Документы уже находятся в полиции
Варвара ДЫМ
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Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

По факту слива нечистот в Краснодаре могут возбудить уголовное дело. Отходы сливали с завода в хуторе Октябрьском.

Здесь уже взяли пробы почвы и оценили масштабы нанесенного ущерба экологии, сообщает мэрия Краснодара.

- Ущерб составил около 351 тысячи рублей. Проведенная экспертиза показала, что загрязненная территория содержит недопустимое количество следов азота аммонийного и фосфора. Передали документы в полицию для установления факта слива. Скорее всего, будет возбуждено уголовное дело, – рассказал глава Прикубанского округа Краснодара Александр Журавлев.

Напомним, отходы с завода сливали через пожарный рукав. Нечистоты выливались на улицу несколько месяцев. Тревогу забили местные жители, они и сообщили об этом в мэрию города. Глава Краснодара Андрей Алексеенко поручил разобраться в ситуации.