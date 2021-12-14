Погода на 14 декабря 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс девяти градусов Фото: Галина КОПЫЛОВА

Резкое потепление пришло на Кубань. Уже вторую неделю подряд температура воздуха в Краснодаре не опускается ниже десяти градусов. Это одно из самых высоких значений в мегаполисе за несколько лет.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 14 декабря 2021 года в Краснодаре.

- Также ожидается усиление ветра, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – Его порывы будут достигать 9 м/с.

Отметим, что теплая погода продержится в Краснодаре как минимум до конца недели.