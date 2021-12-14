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Происшествия14 декабря 2021 6:05

Телефонный террорист заминировал здание в Новороссийске

Его уже задержали
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Телефонный террорист заминировал здание в Новороссийске

Телефонный террорист заминировал здание в Новороссийске

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонный террорист заминировал здание в Новороссийске. О возможном теракте мужчина сообщил экстренной службе в Москве.

По его словам, под угрозой был соцобъект в городе-герое. На место сразу же выдвинулись сотрудники полиции и экстренных служб. Они не выявили опасных предметов.

Полицейские установили личность телефонного террориста. Им оказался 31-летний мужчина. Его задержали по месту жительства, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Телефонный террорист признался, что он позвонил в экстренные службы из хулиганских побуждений. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.