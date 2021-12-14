Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани. Уже в пятницу, 17 декабря, в Краснодарском крае повалит снег.

- А спустя пять дней, 22-го числа, на Кубань придут первые заморозки, – говорит «КП» – Кубань» синоптик.

За сутки температура воздуха в Краснодарском крае опустится с плюс трех до минус двух градусов. Это случится в ночь на 22 декабря.

По прогнозам синоптиков, зима вступит в свои права уже в третьей декаде декабря.

Вместе со снегопадами на Кубань вернутся туманы и ураганный ветер. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, на побережье Черного моря – 20 м/с.