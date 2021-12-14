Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 декабря 2021 6:48

Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани

Зима наступит уже 17 декабря
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани

Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани. Уже в пятницу, 17 декабря, в Краснодарском крае повалит снег.

- А спустя пять дней, 22-го числа, на Кубань придут первые заморозки, – говорит «КП» – Кубань» синоптик.

За сутки температура воздуха в Краснодарском крае опустится с плюс трех до минус двух градусов. Это случится в ночь на 22 декабря.

По прогнозам синоптиков, зима вступит в свои права уже в третьей декаде декабря.

Вместе со снегопадами на Кубань вернутся туманы и ураганный ветер. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, на побережье Черного моря – 20 м/с.