Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Снегопад и резкое похолодание ожидаются на Кубани. Уже в пятницу, 17 декабря, в Краснодарском крае повалит снег.
- А спустя пять дней, 22-го числа, на Кубань придут первые заморозки, – говорит «КП» – Кубань» синоптик.
За сутки температура воздуха в Краснодарском крае опустится с плюс трех до минус двух градусов. Это случится в ночь на 22 декабря.
По прогнозам синоптиков, зима вступит в свои права уже в третьей декаде декабря.
Вместе со снегопадами на Кубань вернутся туманы и ураганный ветер. Порывы ветра будут достигать 18 м/с, на побережье Черного моря – 20 м/с.