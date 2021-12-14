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Общество14 декабря 2021 6:53

Новый корпус школы в станице Старокорсунской готов на 80%

Строители уже готовят здание к вводу в эксплуатацию
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Новый корпус школы в станице Старокорсунской готов на 80%

Новый корпус школы в станице Старокорсунской готов на 80%

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый корпус школы в станице Старокорсунской готов на 80%. Строители уже готовят здание к вводу в эксплуатацию.

- После ввода в эксплуатацию новый корпус полностью оснастят современным оборудованием, – написал в телеграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что на объекте подходят к концу строительные работы. Общая готовность здания составляет 80%.

В ближайшее время строители приступят к возведению спортивной площадки, зон отдыха, прокладке беговых дорожек и озеленению во дворе.