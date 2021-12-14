Новый корпус школы в станице Старокорсунской готов на 80% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новый корпус школы в станице Старокорсунской готов на 80%. Строители уже готовят здание к вводу в эксплуатацию.

- После ввода в эксплуатацию новый корпус полностью оснастят современным оборудованием, – написал в телеграме губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что на объекте подходят к концу строительные работы. Общая готовность здания составляет 80%.

В ближайшее время строители приступят к возведению спортивной площадки, зон отдыха, прокладке беговых дорожек и озеленению во дворе.