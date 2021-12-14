Улицу Лучезарную в Краснодаре приведут в порядок после визита мэра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Улицу Лучезарную в Краснодаре приведут в порядок после визита мэра. Андрей Алексеенко проехался по проблемному участку.

Глава города подчеркнула, что по улице тяжело передвигаться на автомобиле и просто ходить.

- Убили эту дорогу те, кто осуществляет там деятельность, – отметил Андрей Алексеенко.

Отмечается, что ежедневно по улице Лучезарной проезжают сотни грузовых автомобилей. Она находится на участке, где ведется активное строительство жилых домов.

Мэр Краснодара добавил, что восстанавливать дорогу должны люди, которые работают на участке, в том числе застройщики.