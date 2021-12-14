Фото: ОГИБДД Армавира

14-летний подросток пострадал в жестком ДТП на Кубани. Авария случилась в Армавире. Об этом сообщает пресс-служба местного ОГИБДД.

Отмечается, что во вторник, 14 декабря, утром 51-летний водитель «Фольксваген Пассат» протаранил «Форд Фокус», который двигался по главной дороге. За рулем американского седана был 25-летний местный житель, на пассажирском сиденье – 14-летний подросток.

В результате аварии юноша получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягкой ткани лица и грудной клетки.