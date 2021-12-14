«Тропа чувств» откроется в Сочи

Уже завершен первый этап благоустройства «тропы». Фото: скриншот видео youtube

В горах Сочи строят новый интерактивный объект с игровыми зонами. Ему дали название «Тропа чувств».

По словам создателей, объект призван помочь гостям курорта лучше чувствовать природу, включать все органы чувств, почувствовать и понять природные процессы, пробудить радость от созерцания и погружения в мир растений и животных. На этой тропе можно задействовать все органы чувств.

– Для этого установлен лесной ксилофон. Бруски этого ударного инструмента – из разных пород деревьев, которые растут на Красной Поляне. Элементы и ксилофона, и вообще «Тропы чувств» выполнены из упавших от непогоды деревьев. Их круглыми спилами, мхом и камнями будут также выложены дорожки, по которым разрешено ходить босиком, – рассказала «КП» - Кубань» замдиректора Кавказского биосферного заповедника по экологическому просвещению и туризму Ольга Пегова.

Уже завершен первый этап благоустройства «тропы». Установлена конструкция «Ухо гор», которая позволяет лучше слышать звуки природы.

Отметим, что «Тропу чувств» откроют через несколько месяцев. Открытие тропы запланировано на 5 июня – в День эколога.