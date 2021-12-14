Школьница выжила после попадания под поезд на Кубани Фото: Никита ПОЛЬКО

Школьница выжила после попадания под поезд на Кубани. Ужасный инцидент случился в Крымском районе. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В понедельник, 13 декабря, грузовой поезд сбил 14-летнюю девочку в станице Троицкой. Она переходила железнодорожные пути. Инцидент произошел около 16:40.

С различными травмами подростка доставили в больницу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Специалисты проводят экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.