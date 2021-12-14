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Происшествия14 декабря 2021 8:42

Школьница выжила после попадания под поезд на Кубани

Ужасный инцидент случился в Крымском районе
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Школьница выжила после попадания под поезд на Кубани

Школьница выжила после попадания под поезд на Кубани

Фото: Никита ПОЛЬКО

Школьница выжила после попадания под поезд на Кубани. Ужасный инцидент случился в Крымском районе. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В понедельник, 13 декабря, грузовой поезд сбил 14-летнюю девочку в станице Троицкой. Она переходила железнодорожные пути. Инцидент произошел около 16:40.

С различными травмами подростка доставили в больницу. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту случившегося. Специалисты проводят экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.