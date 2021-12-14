Поломка произошла в районе улицы Средней Фото: пресс-служба городской администрации

Питьевую воду доставят жителям Западного обхода Краснодара, оставшимся без водоснабжения. Ее поручено развести в течение двух часов. Задачу поставил глава города при выезде на место поломки.

- За два часа обеспечить весь микрорайон питьевой водой, также нужно подать техническую воду, чтобы обеспечить жизнедеятельность. Администрации округа – задействовать управляющие компании, все чаты оповещения, чтобы проинформировать жителей о местах, где будет бесплатная раздача питьевой воды, рассказывать обо всех этапах ликвидации аварии и восстановления водоснабжения, - подчеркнул Андрей Алексеенко.

Поломка произошла в районе улицы Средней. При строительных работах здесь повредили канализационный коллектор и водопровод. Из-за этого в водопроводные сети попали стоки из канализации. Воды в домах жителей не стало еще в пятницу - ее начали хлорировать, позже включили. Но после жалоб жителей на качество воды подачу вновь прекратили.

Воды у жителей до настоящего момента нет, в дома привезли техническую.

- Необходимо проводить промывку до тех пор, пока содержание хлора в воде не достигнет нормы, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.