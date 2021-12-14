ВТБ Лизинг: больше половины приобретаемых в лизинг автомобилей - белые

ВТБ Лизинг подвел итоги 11 месяцев 2021 г. в автолизинге. Всего с января по ноябрь 2021 г. компания передала клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателем – 15 тысяч легковых автомобилей в 60 регионах страны. В основном легковые машины приобретали в белом (52% от общего количества переданных машин), чёрном (18%) и сером (15%) цвете. Больше всего машин приобрели клиенты компании в Москве – почти пятую часть от общего числа (19%). В остальных регионах наибольшее количество передач состоялось в Санкт-Петербурге (6% от совокупного объема), Краснодаре (3%) и Ростове-на-Дону (3%).

Самыми популярными марками в эконом-классе у клиентов ВТБ Лизинг за 11 месяцев 2021 года стали Kia (17% от общего числа переданных легковых машин), Lada (16%) и Hyundai (9%). В этом периоде самыми быстрыми темпами росли продажи моделей KIA K5 (почти в 4 раза), Lada Niva (почти в 3 раза) и Hyundai Sonata (в 2 раза).

Среди премиальных марок самыми востребованными у клиентов ВТБ Лизинг стали BMW (32% от общего числа переданных машин в категории), Mercedes-Benz (23%) и Land Rover (10%). Модели BMW X5, Land Rover и Mercedes-Benz GLE традиционно пользовались большим спросом. Также в 4 раза выросли продажи Bentley и Lamborghini.

Сегмент электрокаров в портфеле ВТБ Лизинг за январь-ноябрь 2021 года вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными марками стали Audi E-Tron и Porsche Taycan.

- Мы продолжаем развивать линейку специальных предложений со многими автомобильными брендами, чтобы максимально удовлетворять потребности наших клиентов. Для решения различных бизнес-задач или представительских целей предлагаем компаниям разные условия финансовой аренды автомобилей: с минимальным авансом, минимальными ежемесячными платежами или без переплат за лизинг. У нас также есть машины по программе «Экспресс», которая позволяет оформить сделку за один-два дня. При этом требуется минимальный пакет документов. Налоговые преференции, которые доступны для компаний на ОСН, также позволяют снизить затраты на владение автомобилем до 40% в период действия договора, — прокомментировал начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.