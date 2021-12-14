Кубанское вино возглавило рейтинг Forbes Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кубанское вино возглавило рейтинг Forbes. Оно получило высшую дегустационную оценку.

Отмечается, что создатели рейтинга оценивали доступность вина, узнаваемость и репутацию бренда, качества дистрибуции, награды на форумах и другие важные аспекты. Например, развитие культуры виноделия.

Экспертный совет возглавил заместитель директора по научной работе ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности РАН Александр Панасюк. Участие в конкурсе приняли винодельни, который выпускают минимум 900 бутылок.

В итоговый список попали 100 вин: 55 красных, 31 белое и 14 игристых. Экспертная комиссия определила на вершину рейтингу красное вино «Sikory. Пино нуар. «Семейный резерв». Семигорье». Оно производится в хуторе Семигорский под Новороссийском.

На второй позиции рейтинга обосновалось красное вино «Эссе». Каберне фран». Его производит винодельня в Крыму. Замкнула тройку продукция компании «Бельбек» из Севастополя.