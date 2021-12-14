В Краснодаре 27 сотрудников администрации и учреждений скрыли свои доходы Фото: epp.genproc.gov.ru

В Краснодаре 27 сотрудников городской администрации и муниципальных учреждений скрыли свои доходы. Должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Установлено, что 27 человек сообщили неверные данные доходов, расходов, имуществе и имущественных обязательствах. Так, они скрыли доходы на более 650 тысяч рублей, 2 объекта недвижимости и другие обязательства на более чем 2 миллиона рублей, ценные бумаги, участие супругов в коммерческих организациях и свыше 30 своих и открытых на имя родственников банковских счетов.

- По результатам проверки главе муниципалитета внесено представление об устранении нарушений. После рассмотрения 27 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.