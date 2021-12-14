Экскурсоводы и гиды-переводчики Кубани повысили квалификацию Фото: admkrai.krasnodar.ru

Экскурсоводы и гиды-переводчики Кубани повысили квалификацию. Они ознакомились с новыми технологиями виртуальной реальности. Эти наработки они будут использовать во время экскурсий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Отмечается, что курсы прошли 40 экскурсоводов и годов со всей Кубани. Они изучили разработки экскурсионных маршрутов. Они были разработаны при помощи технологий виртуальной реальности. Это позволит туристам погрузиться в атмосферу конкретного места.

Отметим, что на Кубани работают свыше 200 маршрутов для экскурсий.