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Общество14 декабря 2021 10:00

Два моста отремонтировали в Мостовском районе Кубани

Они частично разрушились из-за ливней летом этого года
Светлана ОВДЕЙ
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Мосты через реки Увариху и Губс частично пострадали от ливней Фото: пресс-служба администрации региона

Мосты через реки Увариху и Губс частично пострадали от ливней Фото: пресс-служба администрации региона

Ремонт двух мостов завершили в Мостовском районе Кубани. Их частично разрушили ливни, прошедшие летом этого года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, мост через реку Губс оборудовали сталежелезобетонным покрытием вместо деревянного, установлены сваи через Увариху. А рядом с подрядчики установили новое ограждение.

Всего на ремонт мостов отведено 17,5 миллионов рублей, 16,5 из которых – из краевого бюджета.