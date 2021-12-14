Два моста отремонтировали в Мостовском районе Кубани

Мосты через реки Увариху и Губс частично пострадали от ливней Фото: пресс-служба администрации региона

Ремонт двух мостов завершили в Мостовском районе Кубани. Их частично разрушили ливни, прошедшие летом этого года, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В частности, мост через реку Губс оборудовали сталежелезобетонным покрытием вместо деревянного, установлены сваи через Увариху. А рядом с подрядчики установили новое ограждение.

Всего на ремонт мостов отведено 17,5 миллионов рублей, 16,5 из которых – из краевого бюджета.