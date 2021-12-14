Бесстрашная уборщица в Сочи стала звездой соцсетей

Смелую уборку запечатлели люди в доме напротив. Фото: кадр из видео.

В Сочи местные жители сняли на видео удивительно смелую и отчаянную уборщицу. Как удалось узнать «КП» - Кубань», ролик был записан в жилом комплексе бизнес-класса, которые находятся в центре города на улице Горького.

На кадрах видно, как женщина стоит на карнизе и подметает его. При этом сотрудница клининговой службы находится там без всякой страховки, в руках - лишь щетка. Высота ее, похоже, не смутила - на минутку, она находилась на шестом этаже.

- Выхода на эту площадку нет. Она с помощью стула через окно туда попала, - объясняют пользователи, которые были поражены отважностью женщины.

Без содрогания глядеть со стороны на крайне рискованные и даже безумные действия уборщицы просто невозможно. Но некоторые пользователи соцсети парируют: «А что ей оставалось делать? Не помоет – уволят».