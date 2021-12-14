Новый детский сад появится на улице им. Генерала Корнилова в Краснодаре Фото: krd.ru

Новый детский сад появится на улице им. Генерала Корнилова. Он будет рассчитан на 180 мест. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Отмечается, что строители уже приступили к устройству котлована. Все работы они планируют завершить весной 2023 года.

- Детсады и школы должны сдаваться одновременно с первыми домами новой застройки. Это поручение губернатора региона и задача, которую ставят перед нами жители. Люди, которые будут здесь жить, не должны переживать, в какую школу и детский сад отдать своих детей, — отметил мэр Краснодара Андрей Алексеенко.

Отмечается, что возведение нового детского сада занялся застройщик, который возводит жилой комплекс поблизости. Он планирует залить фундамент социального учреждения до конца 2021-го. Площадь проекта составит 4,6 тысяч квадратных метров.