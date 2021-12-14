Более 50 человек раньше срока переселят из аварийного жилья в Крымске

49 владельцев уже подписали соглашения о выплате возмещения за аварийные дома Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 50 человек покинут аварийное жилье в Крымске. В связи с выполненным планом их расселят досрочно. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В городе расселяют три аварийных дома по улицам Привокзальная и Линейная - 33 квартиры общей площадью свыше 1400 квадратных метров. Здесь проживают 56 владельцев - 49 уже подписались о выплате возмещения за аварийные дома. Соглашения заключат еще с семью собственниками.

Напомним, в программе переселения участвуют дома, обозначенные аварийными до 1 января 2017 года. Более 300 жителей Сочи, Краснодара, Армавира, Ленинградского, Северского, Крымского, Тихорецкого районов расселены в 2021 году. Всего краевой план выполнен на 150%.