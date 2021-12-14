Пять гостиниц-самостроев снесли в Анапе Фото: пресс-служба краевой прокуратуры

Пять гостиниц-самостроев снесли в Анапе после проверки межрайонной прокуратуры. Разрешения на возведения объектов не выдавались. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Пять самостроев обнаружили в селе Витязево - в водоохранной зоне Витязевского лимана. Дома входили в состав гостиничного комплекса.

- Разрешение на строительство объектов капитального строительства по указанному адресу не выдавалось, главе муниципалитета внесено представление, позже администрацией в Анапский городской суд направлено исковое заявление о сносе объектов, которое удовлетворено. Указанные объекты снесены, - сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Сейчас участок очищают от строительного мусора.