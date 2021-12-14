В Сочи нашли трупы двух мужчин на лавочке

Зафиксирована смерть 19- и 34-летнего мужчин. Фото: Архив «КП»

В Сочи найдены тела двух мужчин, которые лежали без признаков жизни на лавочке, сообщает пресс-служба СК по краю.

– Зафиксирована смерть 19- и 34-летнего мужчин. В настоящее время территориальным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю проводится проверка. Устанавливаются подробности случившегося. Будут проведены судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе СК РФ по региону.

По результатам проверки будет принято решение.

Напомним, что в Сочи задержали наркокурьера, который пытался перевезти наркотики, примотав сверток скотчем к своему нижнему белью. Проводится проверка.