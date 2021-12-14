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Общество14 декабря 2021 11:30

Строительство школы на 1550 мест началось в районе Западного обхода Краснодара

Ее возводят на территории жилых застроек
Светлана ОВДЕЙ
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Здесь идет оборудование ограждения, подъездных путей и котлована Фото: пресс-служба городской администрации

Здесь идет оборудование ограждения, подъездных путей и котлована Фото: пресс-служба городской администрации

Строительство новой школы на 1550 мест началось в Краснодаре. Учреждение возводят в районе Западного обхода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новая школа появится на территории жилой застройки. Общая площадь участка для многоэтажек – 42 гектара. Здесь запланировано возвести две школы и шесть детских садов. Свои двери уже открыл детсад на 300 мест. А в 2022 году учеников примет школа на 1875 мест.

В настоящее время идет подготовка участка - оборудование ограждения, подъездных путей и котлована. К объекту подвели инженерные сети. Трехэтажное здание будет состоять из четырех блоков.