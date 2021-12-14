Новый томограф установили в больнице Апшеронска Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый компьютерный томограф установили в больнице Апшеронска. Оборудование по поручению губернатора края в эфире «Прямой линии» закупают во все районные больницы, сообщает пресс-служба региона.

Аппарат КТ помогает как можно раньше выявлять пневмонию, инсульт и другие заболевания. Совсем скоро врачи Апшеронской ЦРБ примут на обследование первых пациентов.

За 11 месяцев в муниципальные больницы уже закуплены 22 компьютерных томографа. До конца года оборудование установят в более чем 30 ЦРБ Кубани.