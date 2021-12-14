В Сочи гендиректор фирмы обманом получил 13,5 миллиона рублей из городского бюджета

В акты сдачи-приемки мошенник внес ложные сведения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 33-летний местный житель, который возглавляет одно из коммерческих предприятий города, обманом получил 13,5 миллиона рублей из городского бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по Сочи.

– Обвиняемый заключил контракт на выполнение проектно-изыскательских работ одного из муниципальных зданий. Мужчина заранее знал, что объем фактически выполненных работ не соответствует условиям муниципального контракта. В акты сдачи-приемки мошенник внес ложные сведения. На основании этих данных на расчетный счет фирмы из городского бюджета были перечислены 13,5 миллиона рублей, – уточнили в пресс-службе УВД по Сочи.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде. На его имущество наложен арест. Уголовное дело в отношении обвиняемого направили для рассмотрения в суд. За это преступление ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В пресс-службе УВД по Сочи добавили, что преступление удалось выявить благодаря совместной оперативной работе сотрудников полиции и представителей УФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в Сочи работают мониторинговые группы, которые контролируют соблюдение санитарно-эпидемиологических мер.