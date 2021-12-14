Четыре улицы Краснодара отремонтируют в 2022 году

В Краснодаре в 2022 году отремонтирую четыре дороги Фото из архива КП

Четыре улицы Краснодара отремонтирую в 2022 году. Работы профинансируют средствами Дорожного фонда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, в городе отремонтируют улицы им. Циолковского, Тополиную и Автомобильную. Планируется реконструировать вторую очередь проспекта им. Константина Образцова.

Ремонт улицы Тополиной стартовал в этом году. Однако работы приостановили.

- Капремонт улицы Тополиной - от улицы Жигулевской до улицы Автомобильной - начали в 2021 году за счет средств Дорожного фонда, привлеченных путем облигационного займа. При работах обнаружены неучтенные коммуникации - сети связи, силовые электрические кабели и другое оборудование. Проект отправили на корректировку, ее завершат до конца года, - объяснил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Ремонт улицы Тополиной продолжат в 2022 году параллельно с Автомобильной. Они связаны и по территории, и размещению подземных коммуникаций.